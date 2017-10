Lev Nicolaevic Tolstoj protagonista a Pensieri e Parole

Lev Nicolaevic Tolstoj (in Italia, Leone Tolstoj), caposaldo della letteratura russa di tutti i tempi, è il protagonista della puntata odierna di Pensieri e Parole. Da “Anna Karenina”, fino a “Guerra e pace”, passando attraverso la sua vita e i suoi capolavori, Laura Valente ci condurrà in un viaggio a ritroso nel tempo, fino alla Russia di fine ‘800.

Per il momento dell’attualità il focus di questa puntata è su Dacia Maraini e il traguardo raggiunto di un milione di copie vendute con il suo romanzo “La lunga vita di Marianna Ucria”. Ospite del programma, per l’intervista della settimana, sarà invece Andrea Caschetto con il suo debutto editoriale “Dove nasce l’arcobaleno”, ed. Giunti, in cui descrive la sua esperienza di ambasciatore del sorriso nel “Grande viaggio delle Emozioni” tra i bambini di tutto il mondo.