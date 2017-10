Una nuova settimana insieme a inBlu Radio

Particolare attenzione da giovedì 26 ottobre alle Settimane sociali dei cattolici italiani, con servizi e interviste. Ai nostri giornalisti che seguiranno l’evento a Cagliari si unisce anche Roberto Comparetti, giornalista di Radio Kalaritana in Blu, la radio del circuito di Cagliari. Tra i temi di politica interna daremo i risultati dei due referendum per l’autonomia indetti dal governo della Lombardia e del Veneto. Un passaggio significativo, dal punto di vista politico, sia perché soprattutto la Lega e Forza Italia potrebbero contare le proprie forze in vista delle prossime elezioni politiche, sia perché sullo sfondo resta sotto osservazione la Catalogna con il suo referendum per l’indipendenza, non ancora dichiarata a fronte della dura risposta del governo di Madrid. Proprio sabato 21 si riunisce per iniziare il lungo iter di cancellazione dell’autonomia della regione. La politica italiana sarà segnata dal percorso della Legge di bilancio, della Legge elettorale al Senato, fortemente contestata dal Movimento 5 stelle e dalla Sinistra. Sui temi dell’immigrazione a cui l’informazione di inBlu dedica ampi spazi, attenzione all’approvazione ancora sospesa dello ius soli, per coloro che sono nati in Italia da una famiglia straniera (Inblu Notizie, dal lunedì al sabato, ogni ora dalle 7 alle 19. Sabato pomeriggio, solo edizione delle 18)

Ecclesia

La preghiera dell’Angelus e la catechesi del mercoledì, insieme alla quotidiana omelia nella messa a Casa Santa Marta, sono i focus del magistero del Papa cruciali nell’informazione di inBlu. Che si prepara a seguire le Settimane Sociali dei cattolici italiani da giovedì prossimo a Cagliari. In Ecclesia, il quotidiano di informazione religiosa di inBlu, se ne parlerà già a partire da lunedì e poi in particolare nei giorni dell’appuntamento della Chiesa italiana che tiene al centro il tema del lavoro, con collegamenti, storie, interviste, proposte anche nei Gr e negli altri spazi informativi da Andrea Domaschio e da Alessandra Giacomucci che saranno in Sardegna per seguire l’evento (Ecclesia, dal lunedì al sabato, dalle 13.12 alle 13.30)

Ecclesia La Domenica

Alla vigilia della 48° Settimana Sociale dei Cattolici Italiani andiamo a Cagliari dove si svolgerà l’appuntamento dedicato, dal 26 al 29 ottobre, al lavoro. Ma ci spostiamo anche a Milano per conoscere l’asilo più antico della città, la scuola paritaria dell’infanzia nel quartiere Affori. Proseguiamo nell’ascolto del Credo della Missa solemnis di Beethoven, parliamo del premio del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi assegnato quest’anno alla Fondazione Migrantes. Nell’odierna giornata missionaria mondiale, dedichiamo un focus sulla Cina nel programma che si apre – come ogni settimana, con l’editoriale: “60 secondi. L’opinione del direttore Lucio Brunelli”. A cura di Antonella Mazza Teruel (Ecclesia La Domenica, domenica 22 ottobre, dalle 13.12 alle 13.30)

Lo Sport

Riflettori puntati sulla settimana di Coppe europee con le voci dei protagonisti. Il sorteggio play-off mondiale per la Nazionale commentato dall’editorialista del Corriere dello Sport Stadio Xavier Jacobelli. Infine sempre per il calcio anticiperemo il big match tra Napoli e Inter con i tifosi partenopei di Milano e quelli neroazzurri che abitano nel capoluogo campano. Tra gli ospiti la campionessa di maratona (argento ai mondiali) Valeria Straneo. Rimarremo in tema con gli organizzatori della Sanit Cardio Race di Roma. Con noi anche i calciatori della Fiorentina Sportiello e Caccamo testimonial della campagna di sensibilizzazione di Save the Children con il percorso esperienziale. Infine le ultimissime e le interviste sul gran premio degli Stati Uniti di Formula Uno sulla Motogp in Australia e sul mondiale di Tiro con l’Arco in corso in Messico. (Buongiorno inBlu – Lo Sport, sabato 7 ottobre, dalle 7.05 alle 9)

Buongiorno InBlu e Piazza InBlu

In Buongiorno in Blu dal lunedì e venerdì dalle 7.05 alle 9 – curato e condotto da Chiara Placenti – prendiamo il primo caffè del giorno con un ampia rassegna stampa dei quotidiani, freschi di stampa, dalle 7.05 alle 7.17. E poi in primo piano i principali fatti della cronaca italiana ed internazionale, raccontati, analizzati interpretati da esperti e protagonisti delle diverse vicende. A Piazza inBlu, da martedì e venerdì, dalle 9.05 alle 10, spazio anche agli ascoltatori attraverso il numero verde 800 366760, via SMS 347-2394152 o attraverso l’App di inBlu, attraverso cui è possibile seguire in streaming live la programmazione di In Blu. L’App è disponibile su iPad, iPhone, tablet e smartphone di nuova generazione. Ne approfittiamo per ricordare che l’App è scaricabile gratuitamente dagli store Apple e Google Play, da tablet, smartphone che utilizzano il sistema operativo Android e da iPhone e iPad che utilizzano il sistema operativo iOs. Buongiorno in Blu e Piazza in Blu sono due appuntamenti immancabili per iniziare la propria giornata informati al meglio su che cosa succede in Itala e nel mondo (Buongiorno InBlu, da lunedì a venerdì, dalle 7.05 alle 9. Piazza InBlu, da martedì a venerdì, dalle 9.05 alle 10)

Pomeriggio InBlu

Apriremo il Pomeriggio InBlu con Enrico Ruggeri che presenta i due concerti eventi coi Decibel, il 24 ottobre a Torino e il 6 novembre a Milano, andremo poi a Cagliari dove dal 26 al 29 ottobre si svolge la 48 esima edizione della Settimana Sociale dei Cattolici Italiani con al centro il tema del lavoro; la seguiremo con i nostri inviati e con la voce dei protagonisti. Non mancheranno le notizie di attualità dall’Italia e dal mondo insieme a Marco Parce & Raffaella Frullone accompagnati dalla selezione musicale di InBlu (Pomeriggio InBlu, dal lunedì al sabato, dalle 15.05 alle 17)

Atlante

La puntata di questa settimana in onda la domenica dalle 12.20 alle 12.30 sarà dedicata alle Filippine. Il Cardinal Louis Tagle, arcivescovo di Manila e presidente di Caritas Internationalis al microfono di Giorgia Bresciani , racconta in particolare come la chiesa cattolica sta rispondendo alla “Guerra alla droga” del presidente Duterte (Atlante, domenica 15 ottobre, dalle 12.20 alle 12.30)

Il portone di bronzo

E’ dedicato alla pesca e all’apostolato del mare la puntata in onda domenica 22 ottobre alle 19 del Portone di Bronzo. Rita Salerno ospita padre Bruno Ciceri delegato vaticano dell’apostolato del mare e officiale del dicastero per lo sviluppo umano integrale che racconta la sua lunga esperienza maturata in questo particolare settore dell’evangelizzazione e approfondisce i temi affrontati nel congresso mondiale che si è svolto all’inizio del mese a Taiwan (Il portone di bronzo, domenica 15 ottobre, dalle ore 19.00 alle ore 19.20)

Un’opera in tre minuti

Un gioco ad incastri o una formula matematica. Potrebbe essere questo Les contes d’Hoffmann, il capolavoro di Jacques Offenbach andato in scena nel 1881 all’Opera comique di Parigi un anno dopo la morte del compositore. Perché si può cambiare l’ordine del racconto, anticipando o posticipando questo o quell’atto, senza che il risultato cambi. Ovvero le avventure galanti del poeta Hoffmann, con Olympia, Antonia e Giulietta, che il poeta racconta agli avventori della taverna di Luther a Norimberga. Un trattato sull’amore, dunque, Les contes d’Hoffmann titolo al centro questa settimana di Un’opera in tre minuti di Pierachille Dolfini (Un’opera in tre minuti, sabato 14 ottobre alle 9.03 e alle 17.03)

Mattinata InBlu Weekend

Nel programma condotto da Marta Squicciarini, sabato 21 ottobre ci collegheremo con Stefania Brunelli di Radio ECZ, Brescia per parlare della manifestazione “Armonie in PRIMO PIANO”. Quindi intervisteremo Gino Iacobelli, uno degli organizzatori di Book Pride, Fiera Nazionale dell’Editoria Indipendente, a Genova, nonché Giovanni Nuti per Alda Merini “il Concerto” che lunedì 23 ottobre sarà in scena al Teatro Sistina (Mattinata InBlu Weekend, sabato 21 ottobre, dalle 10.06 alle 12)

La biblioteca di Gerusalemme

Il programma di Sergio Valzania storico e scrittore dedicato alla presentazione delle novità e delle riproposizioni delle novità e delle riproposizioni editoriali attinenti ai temi della spiritualità, intesa nelle sue forme più diverse (La biblioteca di Gerusalemme, sabato 21 ottobre, dalle 12.36 alle 13).

Dio li fa e poi li accoppia – Buon week end

Condotto da Licia Colò e suo marito Alessandro Antonino, ripropone le tematiche della striscia quotidiana con approfondimenti tematici e scelta di brani musicali. Tra i temi della puntata di questo sabato “Un grazie fa sempre bene” (Dio li fa e poi li accoppia – Buon week end, sabato 21 ottobre e domenica 22 ottobre, dalle 13.36 alle 14)

Tana Libera Tutti

Questa settimana, una puntata a misura di grandi e piccini. I bimbi ricoverati al Bambino Gesù di Roma ci racconteranno cosa preferiscono mangiare e cosa proprio non riescono a mandar giù. A loro anche il compito di trasformarsi in piccoli chef e darci alcune semplici ricette. Ma sarà con noi anche una dottoressa molto particolare: Denise Spagnoli è una nutrizionista …che scrive favole. Ci racconterà fiabe e filastrocche per imparare a mangiare anche la verdura (Tana libera Tutti, sabato 21 ottobre dalle 14.36 alle 15.00)

Pomeriggio inBlu week end

Con Marco Parce, Max Occhiato, Carlo Magistretti e Corrado Garegnani. Un sabato di musica e viaggi virtuali in località italiane alla scoperta di bellezze naturali, mostre, concerti, e/o avvenimenti culturali raccontate dai protagonisti. Nella terza puntata, condotta da Max Occhiato, conosceremo il “Museo Nazionale del Cinema di Torino”, attraverso il contributo della Dott.ssa Donata Pesenti Campagnoni, direttore pro tempore del museo (Pomeriggio in Blu week end, sabato 21 ottobre, dalle 15.06 alle 17.03)

Radio Libera Tutti

Sentirsi belle è importante per tutte le ragazze, anche in Ospedale. Per questo l’ospite di questa settimana è una make up artist. Si chiama Valentina Zatti e non l’abbiamo scelta a caso. Ex paziente oncologica, Valentina porta avanti un bellissimo progetto che si chiama “Insieme più belle”, ed è destinato alle donne che sono alle prese con la chemioterapia. Nella nostra postazione in Ospedale risponderà alle domande su trucco e dintorni di Emma (17 anni) e Sofia (13 anni) e – naturalmente – le truccherà! (Radio Libera Tutti, sabato 21 ottobre, dalle 17.06 alle 18.00)

La musica è ribelle

Eugenio Finardi, definisce la quarta puntata de La musica è ribelle come una puntata “vagamente malinconica” ispirata dal continente americano. La pervasiva, ma sottile, solitudine di fondo di “Free Fallin’” (Tom Petty & The Heartbreakers), diviene “maestoso e rivoluzionario inno al cambiamento” (“When The Earth Moves Again”, Jefferson Airplane), per declinarsi, poi, in una commovente dichiarazione d’amore (“True Companion”, Mark Cohn) (La musica è ribelle, sabato 21 ottobre dalle ore 19.00 alle ore 19.45)

C’è sempre una canzone-live

Un viaggio attraverso la musica con Marco Guazzone cantautore e musicista e l’esecuzione di brani live con l’accompagnamento musicale di Stefano Costantini e gli Stag e jam session con ospiti. Sabato 21 ottobre puntata monografica sugli OASIS (C’è sempre una canzone-live, sabato 14 ottobre, dalle 21 alle 22)

A tempo di musica

Il nuovo album di Simone Graziano a otto anni distanza dall’esordio discografico. Uno dei più talentuosi pianisti e compositori jazz della nuova generazione esce con un lavoro molto meditato, ricco di suggestioni e sonorità contemporanee dove le tastiere (piano, synth e Fender) dialogano con una tipica base ritmica di basso e batteria (A tempo di musica, sabato 21 ottobre, dalle 22.03 alle 23)

Pensieri e Parole

Lev Nicolaevic Tolstoj (in Italia, Leone Tolstoj), caposaldo della letteratura russa di tutti i tempi, è il protagonista della puntata odierna di Pensieri e Parole. Da “Anna Karenina”, fino a “Guerra e pace”, passando attraverso la sua vita e i suoi capolavori, Laura Valente ci condurrà in un viaggio a ritroso nel tempo, fino alla Russia di fine ‘800. Per il momento dell’attualità il focus di questa puntata è su Dacia Maraini e il traguardo raggiunto di un milione di copie vendute con il suo romanzo “La lunga vita di Marianna Ucria”. Ospite del programma, per l’intervista della settimana, sarà invece Andrea Caschetto con il suo debutto editoriale “Dove nasce l’arcobaleno”, ed. Giunti, in cui descrive la sua esperienza di ambasciatore del sorriso nel “Grande viaggio delle Emozioni” tra i bambini di tutto il mondo (Pensieri e Parole, domenica 21 ottobre, dalle 12.30 alle 13.30)

Father and Son

La musica e il viaggio: cronaca di un matrimonio annunciato. Non solo perchè la musica è commento, accompagnamento ad ogni tipo di viaggio, ma anche perchè la musica stessa è un viaggio: ascoltare la musica è un’esperienza di viaggio, di qualcosa che ti trasforma. Su questo tema c’è l’imbarazzo della scelta: da “Compagni di viaggio” di De Gregori a “Do you still love me” di Ryan Adams, da “Rise” di Eddie Vedder (dalla colonna sonora del film Into the wild) a “Forgiveness” degli Editors, da “Running on empty” di Jackson Browne a “Small things” di Ben Howard fino alla struggente “Northern Sky” di Nick Drake, che non parla esplicitamente di un viaggio ma è uno dei più bei viaggi musicali che si possa fare, ancora oggi a distanza di oltre 40 anni (Father and Son, domenica 22 ottobre, dalle 14.30 alle 15.10)

InBlu Classica

Intervista con Cinzia Paglia sulla prima edizione del Festival Paganini che si terrà a Genova nei prossimi giorni. La nobiltà discografica riguarda un album di Ann Sofie vo Otter, mezzo soprano svedese che interpreta un repertorio di canzoni pop del Terzo Millennio arrangiate per quartetto d’archi: da Sting a Costello, da Kate Bush a Brad Mehldau (InBlu Classica, domenica 22 ottobre, dalle ore 21.03 alle ore 22.00)

Un libro in tre minuti

Nella rubrica Un libro in tre minuti, a cura di Piero Dorfles, si racconta nella puntata di questa settimana, Lessico Familiare di Natalia Ginzburg (Un libro in tre minuti, lunedì 23 ottobre, dalle ore 9.03 alle ore 9.06 e dalle ore 17.03 alle ore 17.06)

La rete in tre minuti

Nella rubrica di Paolo Attivissimo si racconta la rete internet (La rete in tre minuti, martedì 24 ottobre, dalle ore 9.03 alle ore 9.06 e dalle ore 17.03 alle ore 17.06)

Un quadro in tre minuti

Nella rubrica di Flavio Caroli, si racconta nella puntata di questa settimana, Giorgione (Un quadro in tre minuti, mercoledì 24 ottobre, dalle ore 9.03 alle ore 9.06 e dalle ore 17.03 alle ore 17.06)

La rete in tre minuti – Speciale Fake news

Nella rubrica di Paolo Attivissimo si approfondiscono le cosìddette “fake news” (La rete in tre minuti – Speciale Fake news, giovedì 25 ottobre, dalle ore 9.03 alle ore 9.06 e dalle ore 17.03 alle ore 17.06)

Il cinema in tre minuti

Nella rubrica a cura di Fabio Falzone si racconta il film della settimana (Il cinema in tre minuti, venerdì 26 ottobre, dalle ore 9.03 alle ore 9.06 e dalle ore 17.03 alle ore 17.06)

Mattinata InBlu

Tanti gli ospiti e le storie in programma per Mattinata InBlu. La matematica è il vostro tallone di Achille? Lunedì 23 ottobre, con Pierpaolo Beraudo, vi racconteremo che la tecnologia può darvi una mano. Se siete appassionati di musica non perdete l’appuntamento di martedì, quando Max Occhiato ci guiderà tra classifiche e concerti. Mercoledì 25 protagonisti i libri. La giornalista Tiziana Ferrario ci parlerà di “Orgoglio e pregiudizi”, mentre Pascale Chapaux-Morelli ed Eugenio Morrali ci spiegheranno come “Vincere le delusioni”. Nella puntata di venerdì 27 ottobre avremo il piacere di conoscere l’artista iraniana Negar Sh che, attraverso la sua opera, dà voce alla potente sovversione degli studenti iraniani (Mattinata InBlu, dal lunedì al venerdì dalle 10.06 alle 12.00)

Cosa c’è di buono

Nel programma condotto da Lucia Schillaci, martedì 24 ottobre intervisteremo Stefano Gastaldi, Direttore CasAmica Onlus. Mercoledì 25 ottobre, invece, tra gli ospiti della puntata, Davide Comunale, autore della guida “La Magna Via Francigena”, nonchè esperto dei Cammini Francigeni di Sicilia. Per quanto concerne i collegamenti con le radio del circuito, Ragusa, Rimini, Aosta, Fermo e Saronno saranno le località con le quali ci collegheremo (Cosa c’è di buono, dal lunedì al venerdì, dalle 12.05 alle 15.00)

Dio li fa e poi li accoppia

La striscia quotidiana dedicata alla natura e agli animali condotta da Licia Colò e suo marito Alessandro Antonino. Curiosità relative al mondo dei quattro zampe e storie d’amicizia, talvolta incredibili, che legano l’uomo agli animali (Dio li fa e poi li accoppia, dal lunedì al venerdì dalle 12.33 alle 12.36)

C’è sempre una canzone

Nel programma di Paola de Simone, tutti i grandi eventi di cronaca e cultura celebrati da una propria colonna sonora. Lunedì 23 ottobre, tema della puntata Andy Warhol e la nascita del pop, venerdì 27 celebreremo i 65 anni di Roberto Benigni e la sua commedia divina (C’è sempre una canzone, dal lunedì al venerdì, dalle 17.05 alle 18.00)

Storie di note

Un programma-racconto di Gianni De Berardinis, fatto di storie musicali che si legano tra di loro e descrivono un momento storico, un’emozione, uno stato d’animo da cui provengono. Ogni canzone in scaletta darà lo spunto per entrare in un aneddoto, conoscere un produttore, un musicista che vi ha suonato. La formula racconto di musica aiuta l’ascoltatore a scoprire bellezze nascoste, magari dichiarate velocemente ed amplifica il valore della composizione e la qualità dell’artista che le ha create (Storie di note, dal lunedì al venerdì, dalle ore 18.36 alle 19.30)

“What’s on”

Lettura e approfondimento delle pagine di cultura e spettacoli di quotidiani cartacei e on line e siti vari con eventuali interviste a giornalisti e/o protagonisti con Carlo Magistretti (“What’s on”, dal lunedì al venerdì, dalle 19.36 alle 20.30)

Tg e non solo

Nel programma condotto da Francesca Lozito, le notizie del giorno in tv e in rete: un magazine che parte dalle notizie più discusse in rete e ripropone al suo interno anche il programma di Tv2000 TG TG, dedicato ai titoli e ai commenti dei principali Tg italiani e il venerdì internazionali (Tg e non solo, dal lunedì al venerdì dalle 20.36 alle 21.15)

Cosa succede in città?

Il programma condotto da Ida Guglielmotti punta ad informare il pubblico su alcuni significativi appuntamenti di carattere culturale in cartellone nelle varie regioni italiane. Mostre, rassegne, concerti ed eventi musicali con ospiti in diretta telefonica (Cosa succede in città?, dal lunedì al venerdì, dalle 21.15 alle 23.00)