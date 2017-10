Cattolici: nel mondo sempre più numerosi. +12,5 mln battezzati rispetto al 2014 Dossier Fides

Il numero di cattolici nel mondo è cresciuto stando al dossier dell’agenzia Fides. I battezzati sono 12 milioni e mezzo in più rispetto al 2014. Se ne è parlato in occasione della presentazione della giornata missionaria mondiale che sarà celebrata domenica 22 ottobre. Al microfono di Rita Salerno il cardinale Fernando Filoni, prefetto della congregazione per l’evangelizzazione dei popoli.