Cosa succede in città. Vittoretti racconta “Wonderland”. Podcast del 20 ottobre 2017

Con Andrea Vettoretti, chitarrista e compositore, parliamo del suo ultimo lavoro discografico, “Wonderland”, fresco di pubblicazione per la CNI Unite, uscito su cd e in vinile. In nove tracce, più tre special version, Andrea racconta, attraverso il suono essenziale della chitarra, la sua personale immersione nel mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie e il suo tour, che lo porterà, nei prossimi mesi, a suonare in tutto il mondo.