Eugenio Finardi su inBlu Radio con “La musica è ribelle”. Sabato 21 ottobre alle 19

Eugenio Finardi, definisce la quarta puntata de La musica è ribelle (in onda sabato 21 dalle ore 19.00 alle ore 19.45) come una puntata “vagamente malinconica” ispirata dal continente americano. La pervasiva, ma sottile, solitudine di fondo di “Free Fallin’” (Tom Petty & The Heartbreakers), diviene “maestoso e rivoluzionario inno al cambiamento” (“When The Earth Moves Again”, Jefferson Airplane), per declinarsi, poi, in una commovente dichiarazione d’amore (“True Companion”, Mark Cohn). Ecco la scaletta musicale della puntata

Tom Petty & The Heartbreakers – Free Fallin’ The Beach Boys – God Only Knows Jefferson Airplane – When The Earth Moves Again Jeff Buckley – Hallelujah Paul Simon – Dazzling Blue Mark Cohn – True Companion King Crimson – Heartbeat