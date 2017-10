Papa Francesco: “Non sacrificare democrazia e giustizia su altare efficienza”

Non si possono sacrificare sull’altare dell’efficienza valori fondamentali come la democrazia e la giustizia: lo ha ricordato Papa Francesco in occasione dell’udienza ai partecipanti all’incontro della Pontificia accademia delle scienze sociali.

Il servizio di Rita Salerno