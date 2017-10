Radio Libera Tutti – Insieme più belle

Sentirsi belle è importante per le ragazze, anche in Ospedale. Per questo l’ospite di questa settimana è una make up artist. Si chiama Valentina Zatti e non l’abbiamo scelta a caso. Ex paziente oncologica, Valentina porta avanti un bellissimo progetto “Insieme più belle” destinato proprio alle donne che sono alle prese con la chemioterapia. Nella nostra postazione in Ospedale risponderà alle domande su trucco e dintorni di Emma (17 anni) e Sofia (13 anni) e, naturalmente, le truccherà!