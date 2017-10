Tana libera tutti – Podcast del 21 ottobre 2017

Questa settimana, una puntata a misura di grandi e piccini. I bimbi ricoverati al Bambino Gesù di Roma ci racconteranno cosa preferiscono mangiare e cosa proprio non amano. A loro anche il compito di trasformarsi in piccoli chef e darci alcune semplici ricette. Ma sarà con noi anche una dottoressa molto particolare: Denise Spagnoli è una nutrizionista ma scrive anche favole. Ci racconterà fiabe e filastrocche per imparare a mangiare anche la verdura.