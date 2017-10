Il Portone di Bronzo: ospite padre Bruno Ciceri – Podcast del 22 ottobre 2017

E’ dedicato alla pesca e all’apostolato del mare la puntata in onda domenica 22 ottobre alle 19 del Portone di Bronzo. Nel giorno in cui la Chiesa celebra la giornata missionaria mondiale, Rita Salerno ospita padre Bruno Ciceri delegato vaticano dell’apostolato del mare e officiale del dicastero per lo sviluppo umano integrale che racconta la sua lunga esperienza maturata in questo particolare settore di missione e approfondisce i temi affrontati nel congresso mondiale che si è svolto all’inizio del mese a Taiwan.