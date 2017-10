Piazza InBlu, una riflessione sul Referendum Autonomia di Lombardia e Veneto

Il 24 ottobre, a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, in primo piano una riflessione sul Referendum Autonomia di Lombardia e Veneto, tra storia, diritto costituzionale e ”conti”. Parleremo anche delle perquisizioni sulla nave di Save The Children a Catania. E cercheremo di capire meglio la decisione Usa di tenere in allerta permanente i Bombardieri B52.

Per intervenire in trasmissione

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152