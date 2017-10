#Populism, è davvero l’età della rabbia? TG E NON SOLO, Lunedì 23 OTTOBRE, ALLE 20.36

L’ha chiamata così il giornalista del Guardian Pankaj MIshra, andando a fondo nel ricercare le ragioni alla base di alcune delle scelte politiche mondiali degli ultimi mesi. Gianni Riotta ha scritto solo due giorni fa: “Il miracolo economico non basta a fronteggiare il populismo dunque, perché il motore piu’ profondo e’ la crisi di identità, l’emigrazione, il vuoto culturale”. Proprio con lui in collegamento telefonico dagli Stati Uniti Francesca Lozito questa sera cerca di capire come il Populismo sia un movimento trasversale di proporzioni globali. Tracciando qualche prospettiva.

