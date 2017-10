Referendum sull’autonomia: Schiacciante vittoria del sì in Veneto e Lombardia

Schiacciante vittoria del sì ai referendum sull’autonomia in Veneto e in Lombardia, ma con una notevole differenza per quel che riguarda i dati sull’affluenza. Ma come interpretare il voto dei veneti e dei lombardi? Lo abbiamo chiesto a Marco Tarquinio, direttore del quotidiano Avvenire.