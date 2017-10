Legge elettorale, Rosatellum in aula – Il Rosatellum 2.0 approda al Senato in un clima tesissimo

Legge elettorale, Rosatellum in aula – Il Rosatellum 2.0 approda al Senato in un clima tesissimo, dopo l’abbandono, ieri, da parte di M5s, Mdp e Si, della Commissione Affari costituzionali, durante il voto degli emendamenti. Sul testo c’è l’ipotesi della fiducia, che il governo potrebbe porre già stasera, dopo il voto sulle pregiudiziali. Nel caso non parteciperebbero al voto anche 5 senatori Pd: Chiti, Mucchetti, Tocci, Manconi e Micheloni; Ugo Magri, notista politico de La Stampa