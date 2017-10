Piazza InBlu, torneremo a parlare di Pensioni e di età pensionabile alla luce dei nuovi dati Istat

Il 25 ottobre a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, torneremo a parlare di Pensioni e di età pensionabile alla luce dei dati Istat che ratificano un’aspettativa di vita in aumento di 5 mesi. In primo piano anche la Legge Elettorale con le polemiche per la Fiducia posta anche al Senato.

Per intervenire in trasmissione

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152