Cesare Battisti: fa discutere l’intervista all’ex Terrorista condannato in Italia all’ergastolo per 4 omicidi

Cesare Battisti. Fa discutere l’intervista all’ex Terrorista condannato in Italia all’ergastolo per 4 omicidi. Intanto in Brasile ancora un rinvio rispetto al pronunciamento dell’Alta Corte sulla richiesta di estradizione del nostro paese. Al Buongiorno InBlu abbiamo ripercorso gli ultimi sviluppi con Carlo Cauti giornalista de La Veja a San Paolo