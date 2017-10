Le interviste di Mattinata InBlu. Tre libri che indagano la vita di ciascun di noi – Podcast del 25 ottobre 2017

Tre libri che indagano la vita di ciascun di noi

Delusione, discriminazione e paura: ecco le parole chiave dei i libri presentati nella Mattinata inBlu di oggi. Occasione per dialogare con i loro autori su tematiche che toccano ciascuno di noi

Vincere le delusioni si può

Ciascuno di noi ha conosciuto più di una delusione nella sua vita. Come trasformare questo vissuto negativo in un momento di crescita e in un processo vitale per ciascuno di noi? Ce lo hanno raccontato Pascale Chapaux-Morelli ed Eugenio Murrali autori di “Vincere le delusioni” (Feltrinelli)

Storie di donne con Tiziana Ferrario

Un libro da leggere per insegnare ai nostri figli (maschi o femmine) a credere nei loro sogni e ad affrontare con sicurezza il loro futuro, combattendo ogni forma di discriminazione. Un viaggio che parte dagli Stati Uniti e arriva fino al nostro paese. Questo e molto di più è “Orgoglio e pregiudizi” (Chiarelettere). Ne abbiamo parlato con l’autrice Tiziana Ferrario

Un libro per affrontare le proprie paure

“Parla, mia paura”, è forse il libro più coraggioso di Simona Vinci, già autrice di La prima verità” con cui ha vinto il Premio Campiello nel 2016. Qui racconta di se’, delle proprie paure, del modo in cui l’hanno portata a fondo e della strada che l’ha portata a risalire. Un libro che parla anche di ciascuno di noi.