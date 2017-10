Piazza InBlu, in primo piano il Rosatellum. Uno sguardo anche al possibile acquirenti di Alitalia, il Cerberus Capital Management

Il 26 ottobre, a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, in primo piano il Rosatellum , la Legge Elettorale. Cercheremo di conoscere meglio lo statunitense Cerberus Capital Management, interessato all’acquisto di Alitalia. Spazio anche a Bankitalia e Quote Latte.

