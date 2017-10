Senato: il voto sulle cinque fiducie poste dal governo sulla legge elettorale

In Senato il voto sulle cinque fiducie poste dal governo sulla legge elettorale. Il via libera finale al cosiddetto Rosatellum bis previsto per domani. I Cinque stelle votano bendati e si radunano in piazza con Beppe Grillo. Mdp lascia la maggioranza. Mentre anche alcuni senatori del Pd votano contro le direttive del gruppo. Il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano critica il ricorso alla fiducia e a sorpresa non vota con la maggioranza come aveva invece annunciato. Sentiamo il politologo Gianfranco Pasquino intervistato da Pierachille Dolfini