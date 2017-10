#XiJinping, o dove va la Cina oggi TG E NON SOLO, Mercoledì 25 OTTOBRE, ALLE 20.36

Si è appena concluso il congresso del Partito Comunista Cinese. E noi a Tg e non solo prendiamo spunto dall’hashtag #XiJinping per cercare di conoscere meglio la Cina oggi con Antonio Talia, giornalista che ha vissuto in questo Paese. In cui stanno per succedere anche cose curiose quella che riporta Wired oggi: un punteggio social ai cittadini Qui il link https://www.wired.it/internet/web/2017/10/25/cina-punteggio-social-ai-cittadini-2020/?utm_source=wired&utm_medium=NL&utm_campaign=daily

20.36 sulle frequenze Inblu

In studio Francesca Lozito, che nella seconda parte del programma, dopo l’ascolto dei titoli dei telegiornali da Tgtg andrà a vedere le tendenze della rete del giorno con gli hashtag che sono topic