Cosa succede in città. Luca Formenton e Claudio Trotta sono gli ospiti della puntata. Podcast del 26 ottobre 2017

Cosa succede in città. Luca Formenton e Claudio Trotta sono gli ospiti della puntata. Podcast del 26 ottobre 2017

Cosa succede in città

Cosa succede in città

Cosa succede in città. Luca Formenton e Claudio Trotta sono gli ospiti della puntata. Podcast del 26 ottobre 2017

Luca Formenton e Claudio Trotta sono gli ospiti della puntata di stasera. Nella prima parte, Luca Formenton, che ne è il direttore, ci racconterà, a poche ore dalla conferenza stampa di presentazione, l’edizione 2017 di BookCity Milano, la festa del libro e della lettura che, a novembre, coinvolgerà teatri, librerie, università, musei e perfino case private della città.

Claudio Trotta, patron di Barley Arts e organizzatore dei maggiori eventi di musica live in Italia, si racconta in una divertente autobiografia, “No pasta, no show” (Mondadori Electa): la folgorazione della musica, gli inizi alla radio, l’organizzazione dei primi concerti. E poi i grandi successi, ma anche i flop, gli incontri, l’umanità e le intemperanze dei più grandi divi del rock internazionale .