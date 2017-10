Settimane sociali – C’è attesa a Cagliari per l’arrivo domani del premier Gentiloni a cui verranno presentate le proposte elaborate in questi giorni ­sul tema del lavoro

Settimane sociali – C’è attesa a Cagliari per l’arrivo domani del premier Gentiloni a cui verranno presentate le proposte elaborate in questi giorni ­sul tema del lavoro

Settimane sociali – C’è attesa a Cagliari per l’arrivo domani del premier Gentiloni a cui verranno presentate le proposte elaborate in questi giorni ­sul tema del lavoro BUONA LA PRIMA, VENERDì 27 OTTOBRE, ALLE 18.13

Venerdì 27 ottobre, a Buona la Prima

Le notizie in primo piano dell’agenzia Askanews; collegamento con il desk centrale, Caterina Parise, caporedattore

La prima pagina de La Repubblica- Palermo; Enrico del Mercato, caporedattore

Settimane sociali – C’è attesa a Cagliari per l’arrivo domani del premier Gentiloni a cui verranno presentate le proposte elaborate in questi giorni ­sul tema del lavoro. Proprio su questo era incentrato il dibattito di questa edizione: ‘Il lavoro che vogliamo: libero creativo partecipativo e solidale’. Questo titolo sembra un’utopia ma ci sono dei modelli e delle pratiche di lavoro che tendono a quest’obiettivo. Anche in Sardegna esistono e oggi ne ha visitate alcune Alessandra Giacomucci, inviata a Cagliari per la Settimana sociale