Una nuova settimana con InBlu dal 28 ottobre al 3 novembre

Negli appuntamenti orari dei radiogiornali, le notizie, le interviste, gli approfondimento su tutti i temi di attualità, dalla politica estera, a quella interna, dallo sport, all’economia, dalla vita della chiesa alla cronaca e alle cosiddette “buone notizie” Tra i temi di politica interna presteremo attenzione all’iter in Parlamento della Legge di Bilancio e dello Ius Soli, pronto ad essere votato anche da Ala di Verdini per coloro che sono nati in Italia da una famiglia straniera. L’attenzione verterà anche sull’esplosivo braccio di ferro tra Madrid e Barcellona dopo il parlamento della catalogna proprio venerdì 27 ha proclamato l’indipendenza della Catalogna. (Inblu Notizie, dal lunedì al sabato, ogni ora dalle 7 alle 19. Sabato pomeriggio, solo edizione delle 18)

I PROGRAMMI DI SABATO 28 E DOMENICA 29 OTTOBRE

Buongiorno inBlu – Lo Sport

Riflettori puntati sulla settimana di serie A tra turno infrasettimanale e polemiche per il caso Lazio con gli insulti antisemiti. Ascolteremo le parole Adam Smulevich giornalista dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e quelle del presidente biancoceleste Claudio Lotito. Il tema doping e prevenzione nelle scuole lo affronteremo con Carlo Sica presidente della Commissione Antidoping e Tutela della Salute della FIGC. Con noi anche il fresco campione del mondo di Tiro con l’arco a squadre Mauro Nespoli. Faremo un salto alla Giornata Europea della Giustizia Civile che ha ospitato gli atleti paralimpici. Al via la nuova stagione di Coppa del mondo di Sci in attesa il Febbraio prossimo delle olimpiadi della neve. A poche ore dalla prima gara di Solden in Austria ci collegheremo con Mario Cotelli Commissario Tecnico della mitica valanga azzurra. Con lo scrittore Stefano Savella ricorderemo la figura di Pietro Mennea. Infine le ultimissime e le interviste su Formula Uno e Motogp che stanno per incoronare i campioni iridati (Buongiorno inBlu – Lo Sport, sabato 28 ottobre, dalle 7.05 alle 9)

Ecclesia La Domenica

A 100 anni dalla Rivoluzione d’Ottobre focus sulla Via Crucis del cristianesimo nel passato e la Chiesa cattolica, oggi, in Russia. Ma il 29 ottobre raccontiamo anche una storia dal Pakistan, presentiamo il progetto Pier per i rifugiati (Protection, Integration an Education for Refugees) nella diocesi pugliese di Conversano-Monopoli. Guardiamo pure ai nostri giovani emigranti e parliamo dell’associazionismo degli italiani all’estero. Proseguiamo nell’ascolto del Credo della Missa Solemnis di Beethoven accompagnati dalle parole del Catechismo. A pochi giorni dal collegamento del Papa con gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale, riflettiamo sul tema l’Universo e Dio. E ancora, il nostro editoriale “60 secondi. L’opinione del direttore Lucio Brunelli”(Ecclesia La Domenica, domenica 29 ottobre, dalle 9 alle 9.30)

Mattinata InBlu Weekend

Nel programma condotto da Marta Squicciarini, sabato 28 ottobre ci collegheremo con Roberto Comparetti di Radio Kalaritana, quindi intervisteremo anche Andrea Domaschio e Alessandra Giacomucci sempre per la settimana dei cattolici a Cagliari. Tra gli ospiti della puntata anche Diego Labonia, direttore artistico del “Festival RGB Light Experience” a Roma (Mattinata InBlu Weekend, sabato 28 ottobre, dalle 10.06 alle 12)

Atlante

La vittoria del presidente Mauricio Macri alle elezioni di metà mandato in Argentina il tema della puntata di Atlante in onda su inBlu Radio domenica 29 ottobre alle 12.20. Il voto ha segnato anche la sconfitta della ex-presidente peronista Cristina Fernandez Kirchner, che nonostante il crollo del suo partito ha ottenuto un seggio e la per lei preziosa immunità parlamentare. L’affermazione in questo appuntamento elettorale consentirà a Macri di proseguire il suo piano di riforme di forte stampo neo-liberale, nonostante gli indicatori economici del Paese, dopo due anni di governo della coalizione centrista da lui guidata, si presentino al momento negativi. Al microfono di Giorgia Bresciani, Valerio Giannattasio, ricercatore in Storia dell’America Latina all’Università Orientale di Napoli e Alberto Barlocci, giornalista che ha vissuto molti anni in Argentina e attualmente stanziato in Cile (Atlante, domenica 29 ottobre, dalle 12.20 alle 12.30)

La biblioteca di Gerusalemme

Il programma di Sergio Valzania storico e scrittore dedicato alla presentazione delle novità e delle riproposizioni delle novità e delle riproposizioni editoriali attinenti ai temi della spiritualità, intesa nelle sue forme più diverse. Ecco i testi di spiritualità che Sergio Valzania presenterà nel corso della puntata: “Le quattro colonne della Sapienza” (Alberto Mello), “Lettere a Bruna” (Giuseppe Ungaretti), “Mindfulness Cristiana” (Sally Welch) (La biblioteca di Gerusalemme, sabato 28 ottobre, dalle 12.36 alle 13)

Dio li fa e poi li accoppia – Buon week end

Condotto da Licia Colò e suo marito Alessandro Antonino, ripropone le tematiche della striscia quotidiana con approfondimenti tematici e scelta di brani musicali. Tra i temi della puntata di questo sabato “Il matrimonio unisce sapori e gusti della coppia” (Dio li fa e poi li accoppia – Buon week end, sabato 28 ottobre e domenica 29 ottobre, dalle 13.36 alle 14)

Tana Libera Tutti

Rosaria ha 11 anni ed una maturità da adulta. Con lei parleremo di integrazione e di giustizia, perché Rosaria – che non sopporta soprusi e ingiustizie- da grande ha deciso di fare il giudice. Conosceremo anche Cristiano Di Cosimo che, per il primo Natale del suo bambino, ha deciso di scrivere una fiaba. Si intitola “Le ali della libertà” e ce la racconterà lui stesso (Tana libera Tutti, sabato 28 ottobre dalle 14.36 alle 15.00)

Pomeriggio inBlu week end

Con Marco Parce, Max Occhiato, Carlo Magistretti e Corrado Garegnani. Un sabato di musica e viaggi virtuali in località italiane alla scoperta di bellezze naturali, mostre, concerti, e/o avvenimenti culturali raccontate dai protagonisti. La quarta puntata, condotta da Carlo Magistretti, si pone l’intento di far conoscere luoghi e mostre legate dalla figura di Federico II di Svevia. Interverranno quindi: Anna Laura Trombetti, curatrice della mostra di Jesi su Federico II ed Elena Saponaro, direttrice del Castel del Monte, Andria (BT) (Pomeriggio in Blu week end, sabato 28 ottobre, dalle 15.06 alle 17.03)

Radio Libera Tutti

Chiara, Elisabetta, Mattia, Fabio e Lucrezia sono i ragazzi ricoverati al Bambino Gesù di Roma che conosceremo questa settimana. Saranno loro ad interagire con un ospite davvero speciale: Nick Casciaro, cantante, ex concorrente di Amici, è attualmente in tour con il musical “Grease”. Risponderà alle loro domande, canterà e suonerà dal vivo per loro (Radio Libera Tutti, sabato 28 ottobre, dalle 17.06 alle 18.00)

La musica è ribelle

La quinta puntata de La musica è ribelle, il nuovo programma di Eugenio Finardi, è incentrata sulla nascita del rock ed i suoi successivi sviluppi. Una playlist che diviene parte di una preziosa collezione di classici, da “Good Times Bad Times” (Led Zeppelin) a “Woman” (Free) , da “Can’t Get This Stuff No More” (Van Halen) a “Back In Black” (AC/DC), per approdare infine a “Janie’ Got A Gun” degli Aerosmith (La musica è ribelle, sabato 28 ottobre dalle ore 19.00 alle ore 19.45)

C’è sempre una canzone-live

Un viaggio attraverso la musica con Marco Guazzone cantautore e musicista e l’esecuzione di brani live con l’accompagnamento musicale di Stefano Costantini e gli Stag e jam session con ospiti. Sabato 28 ottobre ospite della puntata la cantautrice Diana Winter (C’è sempre una canzone-live, sabato 28 ottobre, dalle 21 alle 22)

Pensieri e Parole

“La bellezza salverà il mondo”, è la frase che forse più di ogni altra, ha saputo lasciare le pagine del libro che la contiene per vivere di luce propria. Fedor Michajlovic Dostoevskij è sicuramente uno dei padri della letteratura moderna, uno fra i primi a riconoscere, nella polifonia di ogni suo personaggio, la natura contraddittoria degli esseri umani. Laura Valente ne ripercorrerà vita e opere nella quarta puntata di Pensieri e Parole in onda domenica 29/10 alle 12.30. Per il momento dell’attualità, si scoprirà la classifica dei libri più venduti di questo periodo, mentre nello spazio dedicato alle interviste verranno riproposti alcuni interessanti incontri letterari avuti in settimana da Daniela Lami e Max Occhiato (Pensieri e Parole, domenica 29 ottobre, dalle 12.30 alle 13.30)

Father and Son

La musica non è finita, non finisce mai. Una volta che una canzone è stata partorita da un autore comincia un viaggio, vive di vita propria il che vuol dire in realtà che è di tutti e tutti possono interpretarla, continuamente. E’ il fenomeno delle “cover”, un capitolo a parte, immenso, della storia della musica, un capitolo a cui si attingerà di continuo. Si parte con l’intensa interpretazione di “Hurt”, brano punk dei Nine Inch Nails, da parte di un vecchio, morente, Johnny Cash. Poi si passa per “Sunrise” cover dei Simply Red e per “Jersey Girl”, brano di Tom Waits immortalato dal vivo da Bruce Springsteen, così come Ryan Adams ha dato la sua impronta inconfondibile a “Wonderwall” degli Oasis (che preferiranno questa versione, per chiudere con due tributi al genio dylaniano con “Just like a woman” nella versione di Nina Simone e “Knockin on heaven’s door” rivisitata dai scatenati Guns’n roses (Father and Son, domenica 29 ottobre, dalle 14.30 alle 15.10)

Il portone di bronzo

In onda domenica 29 ottobre alle 19, torna a parlare della Fondazione Joseph Ratzinger che ha curato tre iniziative recentemente presentate in sala stampa vaticana: un nuovo premio intitolato Ragione Aperta, la settima edizione del Premio intitolato al Papa emerito ed infine il settimo congresso internazionale di studio questa volta incentrato sull’enciclica Laudato si di Papa Francesco. Ne parlano al microfono di Rita Salerno il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del dicastero vaticano della cultura e padre Federico Lombardi, presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione (Il portone di bronzo, domenica 29 ottobre, dalle ore 19.00 alle ore 19.20)

I PROGRAMMI DA LUNEDÍ 30 OTTOBRE A VENERDÍ 3 NOVEMBRE

Buongiorno InBlu e Piazza InBlu

In Buongiorno in Blu dal lunedì e venerdì dalle 7.05 alle 9 – curato e condotto da Chiara Placenti – prendiamo il primo caffè del giorno con un ampia rassegna stampa dei quotidiani, freschi di stampa, dalle 7.05 alle 7.17. E poi in primo piano i principali fatti della cronaca italiana ed internazionale, raccontati, analizzati interpretati da esperti e protagonisti delle diverse vicende. A Piazza inBlu, da martedì e venerdì, dalle 9.05 alle 10, spazio anche agli ascoltatori attraverso il numero verde 800 366760, via SMS 347-2394152 o attraverso l’App di inBlu, attraverso cui è possibile seguire in streaming live la programmazione di In Blu. L’App è disponibile su iPad, iPhone, tablet e smartphone di nuova generazione. Ne approfittiamo per ricordare che l’App è scaricabile gratuitamente dagli store Apple e Google Play, da tablet, smartphone che utilizzano il sistema operativo Android e da iPhone e iPad che utilizzano il sistema operativo iOs. Buongiorno in Blu e Piazza in Blu sono due appuntamenti immancabili per iniziare la propria giornata informati al meglio su che cosa succede in Itala e nel mondo (Buongiorno InBlu, da lunedì a venerdì, dalle 7.05 alle 9. Piazza InBlu, da martedì a venerdì, dalle 9.05 alle 10)

Le rubriche di inBlu Radio. Un libro, la rete, un quadro, la rete-speciale fake news, il cinema, un’opera lirica.

Nella rubrica un libro, a cura di Piero Dorfles, si racconta nella puntata di questa settimana, Robinson Crusoe di Daniel Defoe. Nella rubrica la rete di Paolo Attivissimo protagonista la rete internet, approfondimento, poi, il giovedì con la rete-speciale fake news. Nella rubrica un quadro di Flavio Caroli, nella puntata di questa settimana, Tiziano. Spazio al film della settimana, nella rubrica il cinema a cura di Fabio Falzone. Nella rubrica un’opera lirica, infine, a cura di Pierachille Dolfini, approfondimento questa settimana dell’opera “Samson et Dalila” di Camille Saint Saens, racconto biblico messo in musica. In scena la storia di Sansone, della sua forza racchiusa nei capelli, del tradimento di Dalila e della rovina del tempio che travolge Sansone e tutti i filistei (Un libro, la rete, un quadro, la rete-speciale fake news, il cinema, un’opera lirica, rispettivamente dal lunedì al sabato, dalle ore 9.03 alle ore 9.06)

Mattinata InBlu

Il lunedì parliamo di tecnologia al servizio dell’uomo e il 30 ottobre sarà la volta di WheelApp, un App per conoscere tutte le località accessibili d’Italia. Martedì 31 ottobre parleremo di Santi con Suor Roberta Vinerba, mentre Max Occhiato ci aggiornerà su classifiche e concerti. Per i luoghi della musica, andremo a Torino all’Hiroshima mon amour. Mercoledì 1 novembre sarà con noi Andrea Segré per “Il gusto delle cose giuste” (Mondadori). Giovedì 2 novembre Simona Marchini ci parlerà del progetto “Trame D’Autore. Sei artisti, sei scrittori, sei registi”, mentre Giacomo D’Alelio presenterà il contest “A corto di identità” concorso di cortometraggi promosso nell’ambito della XXI edizione del Tertio Millennio Film Fest. Concludiamo la settimana, il 3 novembre, con Carlotta, simpatica blogger enogastronomica che ci suggerirà un piatto per il pranzo della domenica (Mattinata InBlu, dal lunedì al venerdì dalle 10.06 alle 12.00)

Cosa c’è di buono

Nel programma condotto da Lucia Schillaci, martedì 31 ottobre intervisteremo Francesca Fedeli, Presidente e Co-Fondatrice di Fightthtestoke. Mercoledì 1 novembre, tra gli ospiti della puntata, Giulia Campolongh, Senior Campus Recruitment Coordinator & Foundation Ambassador di Amaris Foundation e Wainer Molteni, autore di “Io sono nessuno”. Per quanto riguarda i collegamenti con le radio del circuito, Conversano, Brescia, Fasano, Macerata e Reggio Calabria saranno le località con le quali ci collegheremo (Cosa c’è di buono, dal lunedì al venerdì, dalle 12.05 alle 15.00)

Dio li fa e poi li accoppia

La striscia quotidiana dedicata alla natura e agli animali condotta da Licia Colò e suo marito Alessandro Antonino. Curiosità relative al mondo dei quattro zampe e storie d’amicizia, talvolta incredibili, che legano l’uomo agli animali (Dio li fa e poi li accoppia, dal lunedì al venerdì dalle 12.33 alle 12.36)

Ecclesia

Come sempre spazio tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 13.12 alle 13.30 attenzione all’intensa attività di Papa Francesco che sabato 28 mattina riceverà in udienza ai Partecipanti alla Conferenza sul Diritto Internazionale Umanitario e alle 17.30 la Conferenza sul futuro del progetto europeo. Naturalmente trasmetteremo l’angelus di domenica 29. Seguiremo fino a domenica la 48 esima edizione delle settimane sociali dei cattolici a Cagliari dedicato a un tema scottante, quello del lavoro. Sabato 28 giornata densa di ospiti e di incontri : ci saranno tra gli altri il presidente del consiglio Paolo Gentiloni, il senatore Maurizio Sacconi , presidente della commissione lavoro al Senato e Giulio Poletti , ministri del lavoro. Questi ultimi discuteranno sul docufilm “Il Lavoro che vogliamo” del regista Andrea Salvadore. Domenica mattina dopo la santa messa, presieduta da Mons. Nunzio Galantino, previsto l’intervento di Antonio Tajani presidente del parlamento europeo e le conclusioni del presidente del comitato Mons Filippo Santoro (Ecclesia, dal lunedì al sabato, dalle 13.12 alle 13.30)

Pomeriggio InBlu

La prossima settimana nel Pomeriggio InBlu come sempre musica, approfondimento e informazione insieme a Marco Parce e Raffaella Frullone. Mercoledì primo novembre, il giorno dei Santi, presenteremo “Sarà capitato anche a te”, libro di Ivana Spagna in cui la cantante racconta anche della sua grande fede per San Pio da Pietrelcina. Nel corso della settimana parleremo poi di arte moderna e contemporanea e dell’inaugurazione ad Amman del Giardino del Bene, nato dalla collaborazione tra Gariwo e l’organizzazione EcoPeaceMiddleEast, con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia in Giordania (Pomeriggio InBlu, dal lunedì al sabato, dalle 15.05 alle 17)

C’è sempre una canzone

Nel programma di Paola de Simone, tutti i grandi eventi di cronaca e cultura celebrati da una propria colonna sonora. Mercoledì 1 novembre, Ognissanti, ripercorreremo la nascita della festa, venerdì 3, invece, tema della puntata l’indipendenza di Panama e la guerra dei mille giorni (C’è sempre una canzone, dal lunedì al venerdì, dalle 17.05 alle 18.00)

Tg e non solo

Nuovi hashtag per la settimana di Tg e non solo in cui come sempre il tema del giorno è scelto tra i trending topic. Ospiteremo tra gli altri padre Massimo Granieri, passionista ed autore del blog “L’Arena dei Rumori”, esperto di musica. E Beatrice Mautino, divulgatrice scientifica autrice con Dario Bressanini del Bestseller “Contro Natura”. A partire dalle 20.36, con Francesca Lozito, dalle 20.45 alle 21.05 linea a Tv 2000 con Tgtg. E fino alle 21.15 dai titoli dei tg passiamo agli hashtag della giornata (Tg e non solo, dal lunedì al venerdì dalle 20.36 alle 21.15)