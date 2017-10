Vannino Chiti (Pd) a InBlu: “dispiaciuto ma capisco la decisione di Grasso”

Sono dispiaciuto ma capisco la decisione di Grasso di uscire dal gruppo Pd. Lo ha detto al Buongiorno InBlu Vannino Chiti Senatore Pd a proposito della scelta comunicata dal Presidente del Senato dopo il via libera definitivo di Palazzo Madama alla Legge Elettorale. Chiti in disaccordo con alcuni aspetti del Rosatellum Bis e con il ricorso alla Fiducia non ha partecipato al voto di fiducia né alla votazione conclusiva