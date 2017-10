“La Musica è ribelle”, di Eugenio Finardi – puntata del 28 ottobre 2017

La quinta puntata de La musica è ribelle, il nuovo programma di Eugenio Finardi (in onda sabato 28 ottobre dalle ore 19.00 alle ore 19.45), è incentrata sulla nascita del rock ed i suoi successivi sviluppi. Una playlist che diviene parte di una preziosa collezione di classici, da “Good Times Bad Times” (Led Zeppelin) a “Woman” (Free) , da “Can’t Get This Stuff No More” (Van Halen) a “Back In Black” (AC/DC), per approdare infine a “Janie’ Got A Gun” degli Aerosmith. Ecco la scaletta musicale della puntata

Led Zeppelin – Good Times Bad Times Free – Woman Rock My Plimsoul – Jeff Beck Can’t Get This Stuff No More – Van Halen ZZ Top – Chartreuse The Who – Who Are You Don Henley – Boys of Summer AC/DC – Back In Black Aerosmith – Janie’s Got A Gun