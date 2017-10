Radio Libera Tutti – Nick Casciaro: voce e piano per noi

Chiara, Elisabetta, Mattia, Fabio e Lucrezia sono i ragazzi ricoverati al Bambino Gesù di Roma protagonisti di questa puntata. Sono loro ad interagire con un ospite davvero speciale. Nick Casciaro, cantante, ex concorrente di Amici, è in tour con il musical “Grease”. Durante la tappa al Teatro Sistina di Roma, è venuto a trovarli, ha risposto alle loro domande, ha cantato e suonato dal vivo per loro.