Samson et Dalila di Camille Saint Saens

Un racconto biblico messo in musica. È il Samson et Dalila di Camille Saint Saens. L’opera, andata in scena in tedesco nel 1877, oggi è nota nella sua versione francese: gusto da grandopera e atmosfere che richiamano i film in costume di Hollywood con centinaia di comparse, grandi scenografie ed effetti speciali. In scena la storia di Sansone, della sua forza racchiusa nei capelli, del tradimento di Dalila e della rovina del tempio che travolge Sansone e tutti i filistei. Samson et Dalila protagonista questa settimana della rubrica Un’opera in tre minuti di Pierachille Dolfini in onda sabato 28 ottobre alle 9.03 e alle 17.03