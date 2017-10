Cosa succede in città. Parliamo di caffè! Podcast del 30 ottobre 2017

Il caffè è di sicuro la nostra bevanda nazionale, consumata in egual misura da nord a sud, anche se la sua storia arriva da molto lontano. Ad una buona tazzina di caffè si accompagnano i riti della convivialità e delle pause dal lavoro quotidiano. Ma sappiamo davvero tutto quanto c’è, in termini di lavoro, passione, ricerca della qualità, nel caffè che beviamo ogni giorno? Ci aiuta a farci scoprire di più, l’interessante libro di Andrej Godina, presidente dell’Umami Area e autore di “Un caffè in Veneto”.

Con Davide Campisi, musicista e cantautore, parleremo della ricerca costante delle proprie radici attraverso la musica e i suoi strumenti, mescolando tradizione e ritmi globali. E di quanto la musica possa raccontare della nostra contemporaneità. Il pretesto è la pubblicazione dell’album “Democratica”, uscito per la CNI, l’etichetta di Paolo Dossena.