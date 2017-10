Roghi nord Italia: senza il Corpo Forestale la situazione è drammatica

Roghi in Piemonte e Lombardia. L’abolizione del Corpo Forestale dello Stato, in conseguenza della riforma della PA, ha peggiorata la capacità di risposta agli incendi. Lo ha detto al Buongiorno InBlu Silvano Landi, Generale del corpo forestale di Stato in pensione, già direttore della Scuola di Cittaducale (Rieti) e docente universitario di lotta agli incendi