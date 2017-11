Il voto in Sicilia – Domani Beppe Grillo sarà a Palermo, dopo la trasferta catanese nel week end, per i comizi finali del candidato 5 stelle Giancarlo Cancelleri

Giovedì 2 novembre, a Buona la Prima

La prima pagina de Il Corriere della Sera; collegamento con il desk della redazione romana, Andrea Balzanetti, caporedattore

Le notizie in primo piano dell’agenzia Redattore Sociale; Carla Chiaramoni, direttore

Giuseppe Caporaso in studio per Attenti al Lupo, in onda alle 19 su TV2000

Il voto in Sicilia – Domani Beppe Grillo sarà a Palermo, dopo la trasferta catanese nel week end, per i comizi finali del candidato 5 stelle Giancarlo Cancelleri, mentre è polemica per l’assenza del segretario del Pd negli ultimi giorni di campagna elettorale del candidato del centro sinistra Fabrizio Micari, rettore dell’ateneo palermitano. Polemiche anche per gli ‘impresentabili’ nelle liste del centrodestra, ma oggi l’attenzione è puntata sulle manifestazioni di Catania dove nel pomeriggio, a sostegno di Nello Musumeci, saliranno su palchi diversi prima Silvio Berlusconi, nel centro fieristico ‘Le ciminiere’, e poi Matteo Salvini, nella piazza Teatro Massimo; collegamento con Fabrizio Lentini, vicecaporedattore Repubblica-Palermo