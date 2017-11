“La rete in 3 minuti, Speciale Fake News” – puntata del 2 novembre 2017

Paolo Attivissimo, nella puntata de “La rete in 3 minuti – Speciale Fake News” del 2 novembre 2017, ci parla di un documento della CIA secondo cui il leader nazista Adolf Hitler fosse scappato, dopo la guerra, in Sudamerica. In verità si tratta di una Fake News, anche non recente…