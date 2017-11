Papua Nuova Guinea: è in corso la protesta di circa 600 uomini

A Manus in Papua Nuova Guinea è in corso la protesta di circa 600 uomini che si sono barricati senza cibo ne’ acqua nel centro di detenzione per profughi creato cinque anni fa dall’Australia. La struttura è stata chiusa martedì scorso dopo essere stata dichiarata “illegale e incostituzionale” dalla Corte Suprema del paese. Raffaella Frullone ha intervistato Padre Giorgio Licini, missionario del Pime con una lunga esperienza in Papua Nuova Guinea