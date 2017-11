Usa, Attacco New York: Trump annuncia, ” basta alla Lotteria per la Green Card”

Usa. Attacco New York. Il presidente Donald Trump annuncia un nuovo giro di vite su immigrazione e dice basta alla Lotteria per la Green Card. Ma di cosa si tratta? A Piazza InBlu ne abbiamo parlato con Lara Leoni, 44 anni, dirige l’Istituto di diagnostica pre-clinica dell’Università di Chicago, nel 1998 ha partecipato e vinto la Lottera Geeen Card

Usa attacco New York. L’immigrazione Uzbeka negli Stati Uniti. I paesi del Caucaso e delle repubbliche ex sovietiche non figurano nei paesi indicati nel Muslim Ban. Al Buongiorno InBlu ne abbiamo parlato con Umberto De Giovannangeli giornalista esperto di medioriente e terrorismo