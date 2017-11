Cosa succede in città. Contro la violenza sulle donne. Podcast del 3 novembre 2017

A Roma, al Macro Testaccio, allo spazio Factory, dal 4 al 7 novembre, si terrà l’evento “Signori e signore… ingresso libero dalla violenza”, in vista della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Quattro giorni di arte, spettacoli, workshop e laboratori per richiamare l’attenzione di tutti su un fenomeno dalle proporzioni dilaganti, in uno spazio di confronto e dialogo.

Ma parliamo anche di eccellenze italiane, con la pubblicazione della guida “Flos Olei 2018”, curata da Marco Oreggia e Laura Marinelli: 500 aziende testate in 51 Paesi del mondo per stabilire chi fa l’olio extravergine più buono del mondo.