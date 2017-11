Disco inBlu today, proposta musicale della settimana su inBlu radio è Poetica di Cesare Cremonini

“Poetica” di Cesare Cremonini è una canzone scritta, suonata e cantata senza paura. Scelta come primo singolo per la sua struttura, la sua melodia, la sua armonia, le sue parole umane e dirette.

Non cerca facili scorciatoie e non si nasconde dietro alle mode del momento per piacere. Un canzone coraggiosa che anticipa Possibili scenari in uscita il 24 novembre. Poetica di Cesare Cremonini è disco inBlu today della settimana