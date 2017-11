Età Pensionabile. Domenico Proietti segretario Confederale della Uil a InBlu,”Si deve ragionare categoria per categoria”

Età Pensionabile. Domenico Proietti segretario Confederale della Uil a InBlu,”Si deve ragionare categoria per categoria”

Età Pensionabile. Domenico Proietti segretario Confederale della Uil a InBlu,”Si deve ragionare categoria per categoria”

Età Pensionabile. Dopo l’incontro ieri Governo-sindacati si guarda adesso al tavolo tecnico che si aprirà lunedi prossimo sull’innalzamento automatico dell’età pensionabile legato ai dati sull’aspettativa di vita. “Si deve ragionare categoria per categoria, perché le aspettative di vita non sono uguali per tutti i lavoratori” ha detto al Buongiorno InBlu Domenico Proietti segretario Confederale della Uil