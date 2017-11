Intercettazioni. Ieri il Cdm ha dato via libera al decreto che blocca l’abuso

Intercettazioni. Ieri il Cdm ha dato via libera al decreto che ora sarà esaminato dalle Commissioni Giustizia per poi tornare sul tavolo dei Consiglio dei ministri. Non abbiamo colpito l’uso ma l’abuso, ha detto il premier Gentiloni. Al Buongiorno InBlu ne abbiamo parlato con Giuseppe Ayala magistrato e politico