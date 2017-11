“La Musica è ribelle”, di Eugenio Finardi – puntata del 4 novembre 2017

Nella sesta puntata de La Musica è ribelle di Eugenio Finardi si prosegue il racconto del genere rock, ponendo l’attenzione sulla musica rock di oggi, che presenta – senza dubbio – rimandi al rock per così dire “classico”: da “Keep On Swinging” (Rival Sons) a “Sweet Sour” (Band of Skulls), sino a “Sixteen Saltines” (Jack White). Tuttavia ci sono anche delle novità nel genere, dovute per lo più alla tecnologia, che origina un rock barocco, “colorato”, pensiamo quindi agli Imagine Dragons (“Radioactive”), come pure ai Coldplay (“Paradise”). Ecco qui la scaletta della puntata.

Rival Sons – Keep On Swinging Band of Skulls – Sweet Sour Jack White – Sixteen Saltines Imagine Dragons – Radioactive Coldplay – Paradise Pentatonix – Somebody That I Used to Know Yelawolf – Till It’s Gone KONGOS – Come With Me Now Bombino – Ahoulaguine Akaline