l’Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon lescau di Prevost

Un libro che tutti volevano leggere, l’Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon lescau dell’abate Prevost. Oggi ci avrebbero fatto un film o una serie tv. Nell’Ottocento la storia del cavaliere e della ragazza deportata in America perché accusata di prostituzione venne trasformata in un’opera lirica. Il compositore francese Jules Massenet nel 1884 mandò in scena Manon all’Opera comique di Parigi: un clamoroso successo e il titolo collezionò ben 78 repliche dopo la prima. Manon protagonista questa settimana della rubrica Un’opera in tre minuti di Pierachille Dolfini in onda sabato 4 novembre alle 9.03 e alle 17.03