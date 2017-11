Sergio Valzania conduce una nuova puntata de “La Biblioteca di Gerusalemme” – Podcast del 4 novembre 2017

Questa settimana nello scaffale del programma prendiamo alcuni libri molto interessanti:

1-Emanuela Buccioni

La traduzione e le traduzioni

Incontrare e trasmettere la parola di Dio nelle diverse parole dell’uomo

Editrice Domenicana Italiana

2-David Maria Turoldo

Le stelle in cammino

EDB

3-Astrid Eulalie

4 settimane per riordinare la tua casa e la tua vita

metodo pratico per creare l’armonia intorno a te

DeAgostini

Approfondiamo:

A volte vale la pena di esagerare nella presunzione. È il caso felice di Emanuela Boccioni che nel suo testo affronta uno dopo l’altro argomenti attorno ai quali hanno dibattuto per secoli le menti più elevate. Quello che ne risulta è un libro compatto che raccoglie una riflessione, tenuta quasi sempre sotto controllo, relativa alla traduzione in generale e poi a quella dei testi sacri in particolare, per giungere infine a stringere sui criteri che l’autrice pensa di suggerire a quanti si cimentano nella trasposizione linguistica biblica. Di grande interesse la tabella posta in appendice, a pagina 273, che mostra graficamente la tortuosa complessità del percorso compiuto dal testo biblico per giungere fino a noi, tale da rendere impossibile l’individuazione di una sequenza lineare alla quale fare riferimento nella traduzione. Molto puntuali alcune notazioni specifiche, fra tutte citiamo quella relativa alla espunzione del celebre humor ebraico, presente nella bibbia, effettuata da quasi tutti i traduttori non tanto per la difficoltà della resa in altre lingue quanto per una forma di eccessiva deferenza nei confronti del testo sacro.