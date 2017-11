Jane Austen protagonista a Pensieri e Parole – Podcast del 5 novembre 2017

I suoi sei romanzi completi sono la quintessenza della vita britannica di metà ‘800, ma i suoi estimatori sono ancora oggi moltissimi e sparsi ai quattro angoli del mondo. Jane Austen è la scrittrice, protagonista della puntata odierna di Pensieri e Parole, che forse per prima ha saputo raccontare l’ironia e la sagacia dell’animo femminile in un epoca in cui un buon matrimonio, per una donna, era ancora l’unica prospettiva. Il momento dell’attualità è dedicato alla classifica delle opere di saggistica più vendute in Italia in questo periodo. Da pochi giorni è stato pubblicato un volume di poesie inedite di Alda Merini, edito da Sperling & Kupfer, a cura di Emilia Rebuglio Parea. Laura converserà oggi con la signora Rebuglio, nota scultrice, amica della poetessa milanese, che ci regala i ricordi privati del loro incontro sulla riva dei Navigli, di cui queste poesie inedite sono la testimonianza.