Elezioni Regionali in Sicilia: Mesumeci (centrodestra) verso la vittoria

Elezioni in Sicilia. Ancora in corso lo spoglio delle schede. Si va verso la vittoria del candidato del centrodestra Musumeci. Segue Cancelleri dei 5 stelle. Sconfitta per il Pd e la Sinistra. Sentiamo l’editorialista del Corriere della Sera Massimo Franco

Elezioni Regionali in Sicilia. A spoglio non ancora ultimato il centrodestra è in testa con il suo candidato Nello Musumeci. Segue il candidato del movimento 5 stelle Giancarlo Cancellieri. Sui risultati delle regionali in Sicilia e sulle possibili conseguenze sulle prossime elezioni politiche ascoltiamo l’analisi di Francesco Bonini, rettore della LUMSA di Roma. (intervista di Gabriele Arlati)