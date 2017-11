Italia: ci sono ancora 40 milioni di tonnellate di materiali contenenti amianto

In Italia ci sono ancora 40 milioni di tonnellate di materiali contenenti amianto che hanno provocato e continuano a provocare gravi malattie. Solo nel 2016 sono stati 6mila i decessi. Lo ha denunciato in una conferenza stampa a Roma l’Osservatorio nazionale amianto. Proposta una legge che prevede detrazioni fiscali per le bonifiche come spiega Ezio Bonanni, avvocato e presidente dell’Osservatorio