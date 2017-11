#Canadaimmigration, tra realtà e falsi miti TG E NON SOLO, Martedì 7 novembre, ALLE 20.36

“Se continua così me ne vado in Canada”. “Il Canada, lì sì che si sta bene”. Quante volte abbiamo sentito pronunciare queste frasi? Con Francesco Veronesi, direttore del Corriere Canadese, il giornale per la comunità italiana, cerchiamo di capire che cosa è vero e che cosa è falso mito di queste affermazioni. E diamo uno sguardo ai Paradise Papers e le ripercussioni sul Canada.

20.36, conduce Francesca Lozito