Il Sud rialza la testa – Questo secondo il ministro per il Mezzogiorno e la coesione sociale De Vincenti, che rivendica i 7 miliardi investiti grazie ai ‘Patti per il Sud’. Ma nel rapporto Svimez si sottolinea che negli ultimi 15 anni circa 200 mila laureati meridionali hanno abbandonato il loro territorio. E se moltiplicata questa cifra per il costo medio che serve a sostenere un percorso di istruzione elevata, la perdita netta in termini finanziari del Sud ammonterebbe a circa 30 miliardi, trasferiti alle regioni del Centro Nord. Quasi 2 punti di Pil nazionale. Il Sud, secondo la Svimez, è in grado di agganciare la ripresa (nel 2017 il Pil cresce dell’1,3%, nel 2018 dell’1,2%), ma la ripresa congiunturale è insufficiente ad affrontare le emergenze sociali: il lavoro ancora manca e 10 meridionali su 100 risultano in povertà assoluta. Il tasso di occupazione è ancora il più basso d’Europa e se crescono gli occupati, sono in gran parte a basso reddito (nei primi 8 mesi del 2017 sono stati incentivati oltre 90mila rapporti di lavoro con “Occupazione Sud”; Giuseppe Provenzano, vicedirettore Svimez