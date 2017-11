Ilva Genova: sindacati spaccati a Genova sulla vertenza per la vendita dell’Ilva

Ilva. Sindacati spaccati a Genova sulla vertenza per la vendita dell’Ilva e per le trattative sulla salvaguardia dei posti di lavoro. Cisl e Uil non seguono la Fiom Cgil in sciopero dopo che ieri ha occupato lo stabilimento del capoluogo ligure. Il Ministero per lo sviluppo economico accusa il sindacato di Susanna Camusso di mettere a rischio la trattativa. «Una decisione incomprensibile» dice Alessandro Vella, segretario generale della Fim Cisl Liguria. Ascoltiamolo ai nostri microfoni

Ilva Genova. Nuova giornata di agitazione per la Fiom, che ieri rompendo il fronte sindacale ha occupato lo stabilimento di Cornigliano. “Ci hanno costretto a questa decisione” afferma al Buongiorno InBlu Bruno Manganaro Segretario Generale Fiom Cgil Genova