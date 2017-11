La rete in 3 minuti – puntata del 7 novembre 2017

Paolo Attivissimo, nella puntata de “La rete in 3 minuti” del 7 novembre 2017, ci parla dei “30 anni di PowerPoint”, il noto applicativo, il cui nome è diventato – ormai – sinonimo di “presentazione”. Non di certo la prima applicazione per presentazioni della storia, ma senza dubbio la più semplice. Ma lo sapevate che PowerPoint inizialmente fosse disponibile solo per i PC della Apple?