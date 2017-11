No al confronto Tv Di Maio-Renzi. Continuano le polemiche

No al confronto Tv Di Maio-Renzi. Continuano le polemiche

No al confronto Tv Di Maio-Renzi. Continuano le polemiche

No al confronto Tv Di Maio-Renzi. Continuano le polemiche. “La scelta di Di Maiopuò sembra impopolare ma è strategica” ha spiegato al Buongiorno InBlu Andrea Camariora Giornalista, spin doctor, esperto in “Litigation communication” nell’ambito del Master anticorruzione dell’università di Tor Vergata e “Social Media” per l’università Niccolò Cusano