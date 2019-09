Mattinata inBlu, ospiti e temi: 30 settembre – 4 ottobre dalle 10.06 alle 12

Argomenti per pensare, altri per sorridere con intelligenza: la settimana di Mattinata InBlu è come sempre piena di spunti diversi. Lunedì 30 settembre si parla di bullismo e di ricerca. Martedì Suor Roberta Vinerba fa il punto sul Mese missionario straordinario. Poi ancora: si cucina mercoledì con benedetta Parodi, si sorride giovedì con Emilio Solfrizzi, si fa del bene venerdì con Fra Marcello, presidente di Opera San Francesco.

Lunedì 30 settembre

-Michela Muscolini, ricercatrice, racconta il progetto “Adotta un ricercatore” promosso dall’Istituto Pasteur Italia

-Cecilia Stajano, responsabile Innovazione nella scuola per la Fondazione Mondo Digitale. Cecilia presenta il progetto Disabuse Disablist Bullying e in particolare racconta la sperimentazione italiana. E’ lei infatti ad aver trainato i 27 partecipanti italiani attraverso la metodologia del Lego Serious Play

Martedì 1 ottobre

Con Suor Roberta Vinerba focus sul Mese Missionario Straordinario voluto da Papa Francesco

Mercoledì 2 ottobre

-Alessandra Bortolotti per “Genitori di genitori” (Mondadori)

-Fabio Geda per “Domenica” (Einaudi)

-Benedetta Parodi per “Le ricette salvacena” (Rizzoli)

Giovedì 3 ottobre

-Emilio Sofrizzi, tra gli interpreti di “Il cotto e il crudo” al teatro Manzoni di Milano

-Maria Luisa Celani, Direttrice del Festival, “SLOW FILM FEST 5.0”

Venerdì 4 ottobre

-Alessandro Bettonagli, dell’Associazione BergamoScienza che cura la parte degli spettacoli del Festival Bergamo Scienza in programma da 5 al 20 ottobre.

-Fra Marcello, presidente di Opera San Francesco per i poveri, presenta “Grandi cuochi per Opera”, tre giornate in cui 5 rinomati chef – Cesare Battisti, Andrea Berton, Pietro Leemann, Davide Oldani e Andrea Ribaldone – cucineranno ciascuno una propria ricetta di risotto in piazza per sostenere OSF nell’anno del suo 60° anniversario.