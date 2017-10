Cosa succede in città. L’intervista al prof.Baia Curioni. Podcast del 4 ottobre

In questi giorni gli affascinanti spazi di Palazzo Te, a Mantova, si arricchiscono di una mostra dedicata all’industriale comasco Antonio Ratti. “Il tessuto come arte: Antonio Ratti imprenditore e mecenate” è l’esposizione che mette in risalto la produzione, la creatività e la cultura di Ratti, che ha sostenuto anche la nascita di uno dei primi centri specializzati nella ricerca e nel restauro del tessile al Metropolitan Museum di New York. Ne parliamo col prof. Stefano Baia Curioni.

E sempre a Roma, nella chiesa di San Paolo entro le mura, ha preso il via, domenica scorsa, “Luminaria. Concerti a lume di candela”: nove concerti, ogni domenica fino a dicembre. Nove appuntamenti con la musica classica, da ascoltare nella suggestione della luce delle candele. Il Maestro Stefano Vasselli ne è direttore.