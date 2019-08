‘Falling like the stars’ di James Arthur è disco inBlu today

‘Falling like the stars’ di James Arthur è disco inBlu today dal 2 al 7 settembre

‘Falling like the star’ di James Arthur è un’emozionante e intensa ballad che rappresenta al meglio lo stile inconfondibile del cantautore inglese che ha totalizzato più di 25 milioni di album venduti nel mondo e superato 1,5 miliardi di visualizzazioni su YouTube. ‘Falling like the stars’ di James Arthur è disco inBlu today della settimana